Путин предложил оставить Медведева на посту премьер-министра

Президент России Владимир Путин, вступивший в должность в понедельник, 7 мая, предложил оставить Дмитрия Медведева на посту премьер-министра.

Глава РФ внес его кандидатуру на рассмотрение депутатов Государственной думы, сообщается на сайте Кремля. Предполагается, что кандидатура будет утверждена 8 мая.

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Правительство РФ, которое возглавляет Дмитрий Медведев, ушло в отставку 7 мая. Согласно статье 116 Конституции РФ, слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом, которым стал Путин.

В настоящее время Медведев и почти три десятка чиновников исполняют свою обязанности до формирования нового кабинета министров.

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