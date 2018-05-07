Правительство России ушло в отставку после инаугурации Путина

Правительство Российской Федерации во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Согласно статье 116 Конституции РФ, слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом, которым 7 мая официально стал Владимир Путин.

В отставку ушел не только Медведев, но и девять вице-премьеров и 22 федеральных министра. Они будут исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров.

В настоящее время кандидатура на пост главы правительства не известна. Предполагается, что ее объявят в ближайшее время. В 2012 году Владимир Путин назвал кандидата через два часа после завершения инаугурации. Утверждение нового премьер-министра состоится во вторник, 8 мая, в Государственной думе.

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Правительство, которое ушло в отставку 7 мая, стало 16-м в истории Российской Федерации. Это лишь пятый кабинет министров, который сложит полномочия перед вновь избранным президентом РФ, остальные распускались указами главы страны.

Инаугурация Владимира Путина состоялась в понедельник, 7 мая. Он занял пост президента России в четвертый раз.

В преддверии инаугурации Путина 5 мая в Петербурге и других городах России состоялась акция оппозиционного политика Алексея Навального «Он нам не царь». По итогам несогласованного мероприятия в Северной столице задержали около 200 человек, больше 70 участников получили арест или штраф, а в отношении одного из них возбудили уголовное дело.

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