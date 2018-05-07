Несправедливое распределение доходов стало главной претензией россиян к Путину

Почти половина россиян назвала несправедливое распределение доходов главной неудачей Владимира Путина на посту президента РФ. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Жителей страны в преддверии инаугурации Путина, назначенной на 7 мая, спросили о достижениях и неудачах российского лидера за три президентских срока. Чуть меньше половины респондентов, 45%, заявили, что президенту не удалось справедливо распределить доходы в интересах простых людей.

Около трети опрошенных (32%) сказали, что Путин не справляется с повышением зарплат, пенсий, стипендий, и пособий. По данным «Левада-центра», это число за три года выросло более чем в два раза.

Возмущает россиян и невозможность президента преодолеть кризис в национальной экономике, остановить спад производства (27%), обеспечить укрепление закона и порядка (23%).

Главным достижением Путина жители государства считают возвращение стране статуса великой уважаемой державы. Об этом заявили 47% респондентов. Стабилизацию обстановки на Северном Кавказе отметили 38% опрошенных, а 27% назвали удержание России от распада главной заслугой президента. Четверть респондентов похвалили главу РФ за повышение зарплат и пенсий, несмотря на то, что это один из главных показателей в антирейтинге.

Другой опрос среди россиян провел ВЦИОМ. По данным социологов, почти 90% респондентом считают, что России нужны перемены. По мнению 59% опрошенных, в преобразовании нуждаются большинство сфер, а 30% человек заявили, что нужны поменять лишь часть сфер жизни общества.

Владимир Путин на выборах президента РФ в марте 2018 года набрал почти 77% голосов. Второе место осталось за представителем КПРФ Павлом Грудининым – 11,77% голосов, тройку замкнул лидер ЛДПР Владимир Жириновский с результатом 5,65% голосов.

В начале апреля глава Центризбиркома Элла Памфилова вручила Путину удостоверение об избрании президентом. Она поздравила его с «убедительной чистой» победой на выборах.

В преддверии инаугурации Путина 5 мая в Петербурге и других городах России состоялась акция оппозиционного политика Алексея Навального «Он нам не царь». По итогам несогласованного мероприятия в Северной столице задержали около 200 человек, больше 70 участников получили арест или штраф, а в отношении одного из них возбудили уголовное дело.

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