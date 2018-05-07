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Несправедливое распределение доходов стало главной претензией россиян к Путину

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© Фото: Алексей Дружинин / РИА «Новости»

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«Левада-центр» спросило жителей России об успехах и провалах Владимира Владимировича за три президентских срока.

Почти половина россиян назвала несправедливое распределение доходов главной неудачей Владимира Путина на посту президента РФ. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Жителей страны в преддверии инаугурации Путина, назначенной на 7 мая, спросили о достижениях и неудачах российского лидера за три президентских срока. Чуть меньше половины респондентов, 45%, заявили, что президенту не удалось справедливо распределить доходы в интересах простых людей.

Около трети опрошенных (32%) сказали, что Путин не справляется с повышением зарплат, пенсий, стипендий, и пособий. По данным «Левада-центра», это число за три года выросло более чем в два раза.

Возмущает россиян и невозможность президента преодолеть кризис в национальной экономике, остановить спад производства (27%), обеспечить укрепление закона и порядка (23%).

Главным достижением Путина жители государства считают возвращение стране статуса великой уважаемой державы. Об этом заявили 47% респондентов. Стабилизацию обстановки на Северном Кавказе отметили 38% опрошенных, а 27% назвали удержание России от распада главной заслугой президента. Четверть респондентов похвалили главу РФ за повышение зарплат и пенсий, несмотря на то, что это один из главных показателей в антирейтинге.

Другой опрос среди россиян провел ВЦИОМ. По данным социологов, почти 90% респондентом считают, что России нужны перемены. По мнению 59% опрошенных, в преобразовании нуждаются большинство сфер, а 30% человек заявили, что нужны поменять лишь часть сфер жизни общества.

Владимир Путин на выборах президента РФ в марте 2018 года набрал почти 77% голосов. Второе место осталось за представителем КПРФ Павлом Грудининым – 11,77% голосов, тройку замкнул лидер ЛДПР Владимир Жириновский с результатом 5,65% голосов.

В начале апреля глава Центризбиркома Элла Памфилова вручила Путину удостоверение об избрании президентом. Она поздравила его с «убедительной чистой» победой на выборах.

В преддверии инаугурации Путина 5 мая в Петербурге и других городах России состоялась акция оппозиционного политика Алексея Навального «Он нам не царь». По итогам несогласованного мероприятия в Северной столице задержали около 200 человек, больше 70 участников получили арест или штраф, а в отношении одного из них возбудили уголовное дело.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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