Со здания Генконсульства РФ в Сиэтле сняли флаг России

В американском Сиэтле сняли государственный флаг России со здания Генерального консульства РФ. Об этом сообщила пресс-служба посольства на своей странице в Facebook.

«Эти противозаконные действия не могут расцениваться иначе как неприемлемые в отношении российского государственного символа и очередной пример грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права», – говорится в сообщении.

В Госдепартаменте США заявили, что флаг был снят из-за запрета на работу российского консульского учреждения, который был введен 1 апреля. Американская сторона предлагала российским дипломатам самостоятельно снять триколор.

«Поскольку русские выбрали не отнестись к своему флагу с таким уважением, мы сделали это за них», – передает РИА «Новости» слова представителя Госдепартамента.

Закрытие посольства связано с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что отравление Скрипалей санкционировал лично президент Владимир Путин. США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля.

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Россия в ответ объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона, закрыв американское консульство в Петербурге и выслав из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге.

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