Полтавченко пригрозил увольнением главе комитета по природопользованию Григорьеву и его коллегам

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что чиновникам комитета по природопользованию грозит увольнение из-за «странных заявок» на аварийный ремонт. Об этом он рассказал на заседании городского правительства в субботу, 28 апреля.

Глава Северной столицы рассказал, что ему поступают заявки на ремонт объектов, которые уже приводили в порядок в 2017 году. Он подчеркнул, что на документах стояла подпись председателя комитета Игоря Григорьева.

«Я послал проверку, а аварийности там не нашли. Совсем недавно одного из крупных начальников мы попросили покинуть наши ряды по причине утраты доверия. Могут и у вас появиться такие коллеги», — пригрозил градоначальник, не назвав фамилии уволенного чиновника.

В среду, 25 апреля, в комитете по природопользованию прошли обыски из-за хищений на полигоне «Красный Бор».

Читайте также:

101 катастрофа полигона «Красный бор»

По версии следствия, во время ремонта полигона, который проводило ООО «Экоградстрой», была похищена часть бюджетных средств. В феврале 2016 года прокуратура Петербурга заявила, что компания и руководство «Красного Бора» подписывали акты выполненных работ, которые фактически не были проведены.

Общая сумма хищений составила 17,2 млн рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело.

Ранее из-за утраты доверия был уволен замглавы комитета по благоустройству Виктор Шабнов. Его отправили в отставку в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.