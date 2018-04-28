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Полтавченко пригрозил увольнением главе комитета по природопользованию Григорьеву и его коллегам

Автор:

Игорь Григорьев
© Фото: bellona.ru

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Градоначальник рассказал, что сотрудники комитета присылают заявки на ремонт объектов, которые приводили в порядок в прошлом году.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что чиновникам комитета по природопользованию грозит увольнение из-за «странных заявок» на аварийный ремонт. Об этом он рассказал на заседании городского правительства в субботу, 28 апреля.

Глава Северной столицы рассказал, что ему поступают заявки на ремонт объектов, которые уже приводили в порядок в 2017 году. Он подчеркнул, что на документах стояла подпись председателя комитета Игоря Григорьева.

«Я послал проверку, а аварийности там не нашли. Совсем недавно одного из крупных начальников мы попросили покинуть наши ряды по причине утраты доверия. Могут и у вас появиться такие коллеги», — пригрозил градоначальник, не назвав фамилии уволенного чиновника.

В среду, 25 апреля, в комитете по природопользованию прошли обыски из-за хищений на полигоне «Красный Бор».

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По версии следствия, во время ремонта полигона, который проводило ООО «Экоградстрой», была похищена часть бюджетных средств. В феврале 2016 года прокуратура Петербурга заявила, что компания и руководство «Красного Бора» подписывали акты выполненных работ, которые фактически не были проведены.

Общая сумма хищений составила 17,2 млн рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело.

Ранее из-за утраты доверия был уволен замглавы комитета по благоустройству Виктор Шабнов. Его отправили в отставку в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

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