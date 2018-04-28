Британия отказалась признавать дипломы вузов из России

Власти Великобритании отказались признавать российские дипломы об образовании. Пресс-секретарь местного посольства РФ заявил, что Лондон заблокировал заключение соглашения с Москвой о взаимном признании документов вузов.

По его словам, в британских школах значительно сокращается число российских учеников. В диппредставительстве считают, что это связано с антироссийской кампанией на фоне ухудшившихся отношении между странами.

«От тех же, кто продолжает обучение в английских школах, доходит информация о различных политизированных опросах и антироссийских высказываниях педагогов – это никак не делает обучение более комфортным», – передает ТАСС слова пресс-секретаря.

По данным The Daily Telegraph, с 2015 по 2017 год в британских частных школах стало на 40% меньше учеников из России. Из число сократилось с почти 2800 до 1700 человек.

Отношения между Великобританией и Россией ухудшились в марте после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Лондон возложил ответственность за атаку на Россию и выслал 23 российских дипломатов домой. Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что отравление Скрипалей санкционировал лично президент Владимир Путин. В конце марта США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля.

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Россия ответила симметрично. Москва объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона, закрыв американское и британское диппредставительства в Петербурге и выслав из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге.

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