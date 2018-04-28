  • 28 Апрель 2018
USD 28.04.2018 62.7260 0.1233
USD ММВБ 00:05 62.1486  
EUR 28.04.2018 75.7605 -0.4207
EUR ММВБ 00:05 75.4133  
Нефть($) 27.04.2018 73.60 1.53
Нефть(p) 27.04.2018 4616.63 +104.85

Британия отказалась признавать дипломы вузов из России

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Местные власти продолжают антироссийскую кампанию, начавшуюся после отравления экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля.

Власти Великобритании отказались признавать российские дипломы об образовании. Пресс-секретарь местного посольства РФ заявил, что Лондон заблокировал заключение соглашения с Москвой о взаимном признании документов вузов.

По его словам, в британских школах значительно сокращается число российских учеников. В диппредставительстве считают, что это связано с антироссийской кампанией на фоне ухудшившихся отношении между странами.

«От тех же, кто продолжает обучение в английских школах, доходит информация о различных политизированных опросах и антироссийских высказываниях педагогов – это никак не делает обучение более комфортным», – передает ТАСС слова пресс-секретаря.

По данным The Daily Telegraph, с 2015 по 2017 год в британских частных школах стало на 40% меньше учеников из России. Из число сократилось с почти 2800 до 1700 человек.

Отношения между Великобританией и Россией ухудшились в марте после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Лондон возложил ответственность за атаку на Россию и выслал 23 российских дипломатов домой. Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что отравление Скрипалей санкционировал лично президент Владимир Путин. В конце марта США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля.

Читайте также:

Русская рулетка: как отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля

Россия ответила симметрично. Москва объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона, закрыв американское и британское диппредставительства в Петербурге и выслав из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге на долгих майских выходных с 29 апреля по 2 мая

    Фестиваль ледоколов, джаз у Адмиралтейства, цирковое шоу и даже лекция про комиксы – самые интересные мероприятия в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как не нарушить закон, устраивая пикник на природе.

    читать далее →

    Страсти по корюшке: где в Петербурге купить, отведать и выловить царь-рыбку

    Свежая, жареная, копченая – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал всю необходимую информацию, которая может пригодиться в поисках самой петербургской рыбы.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Деньги на ветер или на обогреватель: что делать, если к вам «приходят» недотоп или перетоп

    Как быть, если дома холодно или, напротив, настолько жарко, что приходится открывать форточку? От чего и от кого зависит погода в доме, разбирался «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.04.18
    Петербургский стиль: как совместить летние тренды и капризную погоду
    12.04.18
    Фотообои на заказ от отечественного производителя
    12.04.18
    Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»
    10.04.18
    Изготовление откатных ворот
    10.04.18
    Знакомимся с компанией DiamondHand
    09.04.18
    При торговле на долгосрочных таймфермах нужно понимать факторы, влияющие на трейд
    05.04.18
    В чем заключаются основные плюсы б/у автозапчастей и где их можно приобрести?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram