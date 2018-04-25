Армянская оппозиция возобновила протесты, требуя отстранить правящую Республиканскую партию

В Армении в среду, 25 апреля, возобновились акции протеста. Демонстранты требуют отстранить от власти правящую Республиканскую партию Армении, которой руководит бывший президент и премьер-министр Серж Саргсян.

Накануне, 24 апреля, лидер оппозиции и депутат Национального собрания Никол Пашинян сказал, что на пост-премьер министра должен занять человек из народа. Он заявил, что намерен возглавить правительство.

Исполняющий обязанности премьера Карен Карапетян предложил провести внеочередные парламентские выборы. Утром 25 апреля должны были состояться переговоры чиновника и Пашиняна, которые отменились из-за требований оппозиции. Карапетян отметил, что лидер демонстрантов требовал провести переговоры только по намеченным им пунктам.

На сторону оппозиции встал исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Грячья Ростомян, сообщил местный портал «Панорама». Чиновник заявил об отставке, отметив, что сделал это по призыву лидера партии «Процветающая армения», в котором он состоит.

«На данный момент нет ничего важнее, нежели поиск мирного выхода из ситуации для страны. По моему глубокому убеждению, этот выход на Площади, рядом с народом», — сказал Ростомян.

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Протесты в Армении начались 13 апреля из-за выдвижения кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. На протяжении десяти предыдущих лет он занимал должность президента страны.

Массовые акции проходили в Ереване и других городах, периодически перерастая в столкновения с полицией. Спустя четыре дня Саргсян стал премьером страны, а Никол Пашинян объявил о начале «бархатной революции».

В понедельник, 23 апреля, Саргсян объявил о своей отставке. Он отметил, что лидер оппозиции был прав.

«Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра. Я выполняю ваше требование. Желаю мира нашей стране», — сказал политик.

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