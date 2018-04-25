  • 26 Апрель 2018
USD 26.04.2018 61.7494 +0.0850
USD ММВБ 00:05 62.3745  
EUR 26.04.2018 75.3281 +0.1160
EUR ММВБ 00:05 75.9102  
Нефть($) 25.04.2018 74.01 +0.16
Нефть(p) 25.04.2018 4570.07 +16.15

Армянская оппозиция возобновила протесты, требуя отстранить правящую Республиканскую партию

Автор:


© Фото: Асатур Есаянц / РИА «Новости»

Темы дня

На сторону протестующих встал и.о. министра спорта Грячья Ростомян, который объявил о своей отставке.

В Армении в среду, 25 апреля, возобновились акции протеста. Демонстранты требуют отстранить от власти правящую Республиканскую партию Армении, которой руководит бывший президент и премьер-министр Серж Саргсян.

Накануне, 24 апреля, лидер оппозиции и депутат Национального собрания Никол Пашинян сказал, что на пост-премьер министра должен занять человек из народа. Он заявил, что намерен возглавить правительство.

Исполняющий обязанности премьера Карен Карапетян предложил провести внеочередные парламентские выборы. Утром 25 апреля должны были состояться переговоры чиновника и Пашиняна, которые отменились из-за требований оппозиции. Карапетян отметил, что лидер демонстрантов требовал провести переговоры только по намеченным им пунктам.

На сторону оппозиции встал исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Грячья Ростомян, сообщил местный портал «Панорама». Чиновник заявил об отставке, отметив, что сделал это по призыву лидера партии «Процветающая армения», в котором он состоит.

«На данный момент нет ничего важнее, нежели поиск мирного выхода из ситуации для страны. По моему глубокому убеждению, этот выход на Площади, рядом с народом», — сказал Ростомян.

Читайте также:

«Бархатная революция»: Армению захлестнули протесты из-за нового премьер-министра

Протесты в Армении начались 13 апреля из-за выдвижения кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. На протяжении десяти предыдущих лет он занимал должность президента страны.

Массовые акции проходили в Ереване и других городах, периодически перерастая в столкновения с полицией. Спустя четыре дня Саргсян стал премьером страны, а Никол Пашинян объявил о начале «бархатной революции».

В понедельник, 23 апреля, Саргсян объявил о своей отставке. Он отметил, что лидер оппозиции был прав.

«Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра. Я выполняю ваше требование. Желаю мира нашей стране», — сказал политик.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Страсти по корюшке: где в Петербурге купить, отведать и выловить царь-рыбку

    Свежая, жареная, копченая – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал всю необходимую информацию, которая может пригодиться в поисках самой петербургской рыбы.

    читать далее →

    «Открытый город»: на какие экскурсии сходить в Петербурге в честь Дня охраны памятников

    Дворец Шувалова, места Бродского, бандитская Лиговка – портал «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие экскурсии, посвященные международному празднику.

    читать далее →

    Великая красота: необычные храмы Петербурга разных религий

    Самый северный буддийский храм, крупнейшая мечеть в европейской части России и величественная синагога – в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Деньги на ветер или на обогреватель: что делать, если к вам «приходят» недотоп или перетоп

    Как быть, если дома холодно или, напротив, настолько жарко, что приходится открывать форточку? От чего и от кого зависит погода в доме, разбирался «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.04.18
    Петербургский стиль: как совместить летние тренды и капризную погоду
    12.04.18
    Фотообои на заказ от отечественного производителя
    12.04.18
    Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»
    10.04.18
    Изготовление откатных ворот
    10.04.18
    Знакомимся с компанией DiamondHand
    09.04.18
    При торговле на долгосрочных таймфермах нужно понимать факторы, влияющие на трейд
    05.04.18
    В чем заключаются основные плюсы б/у автозапчастей и где их можно приобрести?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram