Посол Сирии в РФ: Россия передала ракетные комплексы С-300 месяц назад

Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что российские зенитные ракетные комплексы С-300 «уже месяц тому назад» начали работать в ближневосточном государстве. Слова дипломата прозвучали в качестве ответа на вопрос о поставках вооружения, передает «Интерфакс».

В середине апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у Кремля после нападения США на Сирию «нет никаких моральных обязательств» не передавать Дамаску установки. Позднее источники в сфере военно-технического сотрудничества сообщили, что зенитные комплексы отдадут на безвозмездной основе, однако точные сроки не назывались.

Слова Хаддада опроверг военно-дипломатический источник, добавил «Интерфакс». Неназванный эксперт заявил, что Сирия еще не получала установки. Он добавил, что войска ближневосточного государства используют советские и российские комплексы «Панцирь», которые позволили отразить часть ракетного удара США, Великобритании и Франции.

Соединенные Штаты вместе с союзниками произвели удар по Сирии 14 апреля. Нападение связано с сообщениями о химической атаке в городе Дума, которые опровергли в Министерстве обороны РФ. Президент США Дональд Трамп сказал, что страны, поддерживающие Дамаск, «заплатят высокую цену» за случившееся.

Читайте также:

На пороге Третьей мировой: как накаляются страсти в Сирии

В среду, 11 апреля, Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии. На следующий день американский лидер подчеркнул, что не говорил о сроках нанесения удара, поэтому он может произойти «очень скоро или вообще не так скоро». Уже через три дня Штаты вместе с Великобританией и Францией произвели нападение. Ракеты были направлены на исследовательские центры и военный аэродром Думайр. Никто не пострадал.

По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в мире началась новая холодная война. Он отметил, что Совет Безопасности ООН в нынешнем виде не может решать международные проблемы, в том числе сирийский конфликт.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.