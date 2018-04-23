Россия безвозмездно поставит в Сирию зенитные комплексы С-300

Россия намерена поставить в Сирию на безвозмездной основе зенитные установки С-300 «Фаворит». Ближневосточное государство не может заплатить, а Москва не собирается оформлять кредит, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества.

Предположительно, Сирия получит комплексы, которые уже использовались Россией. Компоненты установок в ближайшее время доставят с помощью самолетов, военно-транспортной авиации или кораблей Военно-морского флота РФ.

С-300 собирались поставить в Сирию еще в начале текущего десятилетия, но этому помешали гражданская война, а также критика со стороны Израиля, который беспокоился за контроль над своим воздушным пространством. В пятницу, 20 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Кремля после нападения США на сирийскую территорию «нет никаких моральных обязательств» не поставлять С-300 Дамаску.

К настоящему времени официальные представители Израиля не прокомментировали данные о поставке комплексов. Экс-глава управления разведки армии обороны Израиля Амос Ядлин считает, что местные военные нанесут по ним установкам.

Политическая обстановка в мире значительно ухудшилась в начале апреля, когда появились собщения о химической атаке, которую якобы устроили сирийские военные в городе Дума. Власти США обвинили в нападении режим президента Сирии Башара Асада. Глава Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран, выступающие в поддержку Асада, «заплатят высокую цену» за атаку. Представители Министерства обороны РФ опровергли сообщения об инциденте.

Читайте также:

На пороге Третьей мировой: как накаляются страсти в Сирии

В среду, 11 апреля, президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии. На следующий день американский лидер подчеркнул, что не говорил о сроках нанесения удара, поэтому он может произойти «очень скоро или вообще не так скоро». Уже через три дня Штаты вместе с Великобританией и Францией произвели нападение. Ракеты были направлены на исследовательские центры и военный аэродром Думайр. Никто не пострадал.

По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в мире началась новая холодная война. Он отметил, что Совет Безопасности ООН в нынешнем виде не может решать международные проблемы, в том числе сирийский конфликт.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.