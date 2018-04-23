Генсек ООН: Холодная война вернулась, Совбез ООН не может решать международные конфликты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возвращении холодной войны. Об этом он сказал в интервью шведскому каналу SVT.

По словам Гутерриша, Совет Безопасности ООН в нынешнем состоянии не может решать международные проблемы, в том числе конфликт в Сирии. Он подчеркнул, что в связи с этим мир вновь оказался втянут в холодную войну.

Генсек ООН отметил, что по сравнению с аналогичным периодом XX века появилось несколько изменений.

«Теперь Соединенные Штаты и Россия не контролируют всех, как это было тогда. Многие страны очень активны в (ближневосточном) регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков», — сказал Гутерриш.

Он добавил, что во время предыдущей холодной войны у сторон были функции, которые позволяли гарантировать сохранение ситуации под контролем. По мнению Гутерриша, «теперь больше нет тех механизмов».

Политическая обстановка в мире значительно ухудшилась в начале апреля, когда появились собщения о химической атаке, которую якобы устроили сирийские военные в городе Дума. Власти США обвинили в нападении режим президента Сирии Башара Асада. Глава Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран, выступающие в поддержку Асада, «заплатят высокую цену» за атаку. Представители Министерства обороны РФ опровергли сообщения об инциденте.

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В среду, 11 апреля, президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии. На следующий день американский лидер подчеркнул, что не говорил о сроках нанесения удара, поэтому он может произойти «очень скоро или вообще не так скоро». Уже через три дня Штаты вместе с Великобританией и Францией произвели нападение. Ракеты были направлены на исследовательские центры и военный аэродром Думайр. Никто не пострадал.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп не допустят военного противостояния двух стран. Он отметил, что мировые лидеры отвечают перед своим народом за мир и спокойствие.

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