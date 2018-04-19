Сирия отправила в Россию две «умные» ракеты Трампа

Сирия передала России две крылатые ракеты США, которые не взорвались во время атаки 14 апреля. Снаряды остались в хорошем состоянии, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в сирийском военном ведомстве.



Ракеты были найдены местными военными. Через три дня после нападения, 17 апреля, их отдали российским военнослужащим, которые отправили их на следующий день самолетом в Россию.

В начале апреля появились собщения о химической атаке, которую якобы устроили сирийские военные в городе Дума. Власти США обвинили в нападении режим президента Сирии Башара Асада. Глава Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран, выступающие в поддержку Асада, «заплатят высокую цену» за атаку. Представители Министерства обороны РФ опровергли сообщения об инциденте.

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В среду, 11 апреля, президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии. На следующий день американский лидер подчеркнул, что не говорил о сроках нанесения удара, поэтому он может произойти «очень скоро или вообще не так скоро». Уже через три дня Штаты вместе с Великобританией и Францией произвели нападение 14 апреля. Ракеты были направлены на исследовательские центры и военный аэродром Думайр. Никто не пострадал.

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