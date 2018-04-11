Петербургские депутаты поправили законопроект о ГУПах после претензий УФАС

Законодательное собрание Петербурга внесло изменения в поправки к закону «О ГУПах» после предостережения от Федеральной антимонопольной службы.

Санкт-Петербургский городской суд и Верховный суд ранее признали недействующей статью в предыдущей редакции. Депутатов обязали отменить норму, которая допускала заключение контрактов с городскими предприятиями без проведения конкурса.

На втором этапе чтения законопроекта в ЗакСе внесли поправку, согласно которой городские предприятия будут иметь преференции по выполнению работ и оказанию услуг по инвентаризации земельных участков, находящихся в государственной собственности. В случае принятия закона полномочия получит Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости (ГУИОН).

УФАС отметило, что документ нарушает закон и противоречит указу президента России Владимира Путина о развитии конкуренции. Ведомство направило в ЗакС предостережение о принятии поправок.

На заседании городского парламента в среду, 11 апреля, депутаты исправили проект, обязывая комитет имущественных отношений выбирать подрядчиков на оказание услуг в результате открытых торгов.

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