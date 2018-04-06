Путин уволил 11 генералов из МВД, МЧС, СК и ФСИН

Президент России Владимир Путин отправил в отставку 11 генералов из Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС и Следственного комитета.

Указ главы страны опубликован на интернет-портале правовой информации. В документе не названа причина увольнений.

Должностей, в частности, лишились министр внутренних дел Удмуртской республики генерал-майор Александр Первухин, начальник управления ФСИН по Удмуртской республике полковник Владимир Доронин, руководитель Научно-исследовательского института ФСИН генерал-майор Андрей Быков, начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС генерал-полковник Шамсутдин Дагиров, замначальника главного управления МВД по Волгоградской области генерал-майор Виталий Шевченко.

Путин уволил и руководителей региональных следственных управлений СК РФ: генерал-лейтенанта Олега Трошина (Пензенская область), генерал-лейтенанта Валерия Задорина (Свердловская область), генерал-лейтенанта Игоря Напалкова (Красноярский край), генерал-майора Александра Сергеева (Белгородская область), генерал-майора Олега Тушмалова (Псковская область).

Новые должности получили 15 человек. Управление оперативно-розыскной информации МВД РФ возглавил Иван Балашов, заместителем начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ стал Игорь Бутранов.

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