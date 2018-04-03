Евгений Ким возглавил петербургский Госстройнадзор

Новым руководителем Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга назначили Евгения Кима. По распоряжению правительства города он приступил к работе во вторник, 3 апреля.

Ким исполнял обязанности главы Госстройнадзора с февраля, когда Леонид Кулаков, возглавлявший ведомство, перешел в комитет по строительству.

В пресс-службе Смольного уточнили, что новый руководитель службы с сентября 2008 года занимал должность первого заместителя начальника.

Во вторник стало известно о назначении Германа Широкова на пост председателя комитета по делам Арктики. Прежде он служил в подразделениях собственной безопасности по Северо-Западному региональному управлению ФАС России, в управлении Госнаркоконтроля по Петербургу и Ленобласти и руководил управлением ФСКН.

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