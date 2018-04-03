Главой «арктического» комитета назначили экс-генерала ФСКН Широкова

Советник губернатора Петербурга Герман Широков занял пост председателя комитета по делам Арктики. Его кандидатуру выбрал глава города Георгий Полтавченко, сообщил пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов.

Информация, что Широков может возглавить комитет, появилась в конце февраля. О возможном назначении рассказал вице-губернатор Михаил Кучерявый, ответственный за обеспечение работы в интересах развития Арктической зоны.

Читайте также:

Полтавченко представил правительству новых глав комитетов

Герман Широков с 2007 по 2013 год руководил управлением ФСКН. Прежде он служил в подразделениях собственной безопасности по Северо-Западному региональному управлению ФАС России и в управлении Госнаркоконтроля по Петербургу и Ленобласти.

Всего в комитете по делам Арктики будут работать 77 человек. Его создание было анонсировано Георгием Полтавченко на форуме «Арктика: настоящее и будущее», который состоялся в начале декабря. Градоначальник подчеркнул, что Петербург готов стать новым центром управления арктической зоны.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.