Песков: Трамп не обещал выиграть гонку вооружений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава США Дональд Трамп не обещал Владимиру Путину выиграть гонку вооружений.

Он подчеркнул, что американский лидер не произносил эту фразу во время телефонного звонка президенту РФ, сообщает ТАСС. Песков добавил, что по итогам разговора двух политиков Кремль опубликовал сообщение, в котором было сказано все, «что посчитали необходимым».

«Российская сторона никогда не предавала публичности и гласности содержание конфиденциальных разговоров глав государств», — отметил Песков.

Согласно тексту, размещенному на официальном сайте главы России, Трамп 20 марта поздравил Путина с победой на президентских выборах. Лидеры двух стран подчеркнули важность совместных усилий по ограничению гонки вооружений.

Информацию о словах Трампа сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник в Вашингтоне. Сотрудник Белого дома заявил, что президента США сильно задело послание Путина к Федеральному собранию, в котором были представлены новые виды оружия.

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