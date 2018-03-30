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Трамп пообещал Путину победить в гонке вооружений

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© Фото: Instagram / @whitehouse

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Главу Соединенных Штатов сильно задело выступление российского лидера о новых видах оружия.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным заявил, что Штаты выиграют новую гонку вооружений в случае, если она начнется. Слова американского лидера прозвучали 20 марта, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник в Белом доме.

В Вашингтоне отметили, что Трампа сильно задело выступление Путина с посланием к Федеральному собранию, в котором упоминались новые виды российского вооружения. В связи с этим советники президента США убедили его сделать ставку на жесткий подход, чтобы улучшить отношения с Россией.

По словам сотрудника Белого дома, анонимно поделившегося информацией, глава Штатов видит в налаживании связей с Кремлем пользу для своей страны. Источник добавил, что тактика жесткого подхода повлияла на решение о поставке в Украину мобильных противотанковых комплексов Javelin.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что Москва не заинтересована в гоне вооружений с США. Он отметил, что новые технологии, представленные Путиным в послании к Федеральному собранию, доказывают, что Москва «ушла на десятки лет вперед» от Штатов, сообщил RT.

Выступление президента РФ перед членами Совета Федерации и Государственной думы состоялось 1 марта. После этого представитель Госдепа США Хизер Нойерт обвинила Кремль в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Посол России в Штатах Анатолий Антонов заявил, что американская сторона «плохо владеет существом вопроса», поскольку Путин говорил о вооружениях, не попадающих под ограничения международных соглашений.

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