Конституционный суд выступил за допуск условно осужденных к выборам

Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский выступил с особым мнением, в котором предложил разрешить условно осужденным участвовать в выборах. Особое мнение Арановского опубликовано на сайте КС.

Судья рассуждает о том, что право отбора достойных кандидатов должно принадлежать не государству, а народу. Следовательно, ограничения, связанные с судимостями, могут быть лишними.

«Право граждан баллотироваться и выбирать среди кандидатов нельзя ограничивать с той целью, чтобы мандаты и должности доставались исключительно безупречным их получателям. Такое благопожелание беспочвенно и несостоятельно как основание правоограничений в конституционном правопорядке», — рассуждает судья.

Далее Арановский предлагает снять ограничения с лиц, получивших условные сроки. По его словам, условное осуждение может свидетельствовать о небольшой степени вины.

Особое мнение Арановского имеет прямо отношение к ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, который приговорен к условному сроку по так называемому делу «Кировлеса». Из-за этого приговора Навальный лишен права участвовать в выборах.

При этом фамилия самого Навального в особом мнении судьи не упоминается.

В 2017 году Навального вновь осудили по тяжкой статье на условный срок, судимость будет погашена только осенью 2018 года, а и после этого он сможет баллотироваться на выборах только после 2028 года.

Навальный неоднократно заявлял, что считает такой запрет противоречащим Конституции, хотя Конституционный суд уже проверял эту норму и не находил противоречий.