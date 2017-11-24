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«Ведомости»: Кремль хочет сделать соперниками Путина бизнесмена и Кудрина

Автор:

Алексей Кудрин
© Фото: Газета.ру

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Ранее издание предрекло выдвижение Собчак.

Администрация президента России (АП) обсуждает участие в предстоящих президентских выборах представителя бизнеса и либерального кандидата, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два близких к Кремлю источника.

Одна из возможных кандидатур – экс-министр финансов Алексей Кудрин. По словам одного из источников издания, его выдвижение обсуждалось осенью прошлого года, но не было принято. При этом представитель Кудрина Павел Кузнецов заявил, что такой вопрос не обсуждался.

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Также в выборах может принять участие «нормальный кандидат» от «Партии роста», который будет представлять интересы бизнеса. По словам председателя партии Бориса Титова, дискуссия по поводу кандидата еще не окончилась, и все «решится в ближайшие дни». Прежде в интервью «Санкт-Петербург.ру» депутат петербургского ЗакСа Оксана Дмитриева сообщила, что является одной из кандидатур от партии.

К настоящему моменту о планах выдвижения на пост президента заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский, оппозиционер Алексей Навальный, журналистки и телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, а также бизнесмен Сергей Полонский и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В начале сентября «Ведомости» сообщили о планах АП выдвинуть в качестве соперника Путина женщину. Называлась кандидатура Ксении Собчак. Спустя месяц, 18 октября, журналистка официально объявила об участии в выборах президента России. По ее словам, на выборах она намерена выступить в роли кандидата «Против всех», так как сейчас нет такой графы в бюллетене. Она предлагает голосовать за нее всем, кто хочет сказать: «Хватит! Достали!»

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