В Петербурге могут запретить адвокатам работать без профобразования

Комитет по законодательству парламента Петербурга предложил обязать адвокатов иметь высшее профильное образование.

Комитет одобрил проект федеральной инициативы. Ее авторДенис Четырбок заявил, что часто вместо юридических контор интересы граждан в суде представляют аферисты.

В целом такая инициатива должна повышать качество юридических услуг, считает единоросс По его словам дальше будет необходимо, ужесточить контроль за деятельностью юридических компаний.

Сейчас представлять интересы в суде по гражданским делам может человек без специального образования. Для такой работы нужна доверенность от человека, чьи интересы будут представлены в суде.