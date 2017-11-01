Депутаты просят Полтавченко заняться переездом СПбГУ в единый кампус

Парламентарии Петербурга просят градоначальника Георгия Полтавченко создать рабочую группу по определению места, куда переедет кампус СПбГУ. Такой документ поддержал 41 депутат, трое воздержались, против выступили шестеро.

«Более половины зданий Университета изначально не были приспособлены под современную учебно-научную деятельность мирового уровня и не могут быть приспособлены. Здания расположены в Василеостровском, Центральном, Невском, Адмиралтейском и Петродворцовом районах Петербурга на значительном расстоянии друг от друга — до 45 километров. <…>В связи с этим ЗакС «поддерживает идею создания единого кампуса СПбГУ», — говорится в обращении парламентариев.

При этом депутат от «Партии Роста» Максим Резник назвал проект по переезду в единый кампус нереалистичным. «Свободных 150 гектаров в Петербурге просто нет, это одна шестая Васильевского острова», — отметил депутат.

Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин предложил вузу участок в Пушкинском районе города, на котором сейчас располагается племенной завод «Детскосельский».