Депутаты раскритиковали проект бюджета на 2018 год

В среду, 1 ноября, депутаты ЗакСа Петербурга проголосовали за принятие проекта бюджета на 2018-й и плановые периоды 2019 и 2020 годов.

При этом представители партии «Яблоко», «Справедливая Россия», КПРФ и «Партии Роста» раскритиковали документ. Так, «яблочник» Борис Вишневский заявил, что за годы губернаторства Георгия Полтавченко доходы города выросли на 46%, а инфляция — на 60%. «Так как мы видим и плюсы, то воздержимся при голосовании», — отметил он.

Коммунистка Ирина Иванова заметила, что в 2018 году уменьшились расходы Петербурга на культуру, медицину, ЖКХ. Лидер парламентской фракции «Партии Роста» Оксана Дмитриева заявила, что ее коллеги считают, что прогноз доходов города занижен, а дефицит завышен, в связи с чем они проголосуют против законопроекта.

Эсеры заметили, что их предложения учли при формировании бюджета, однако подчеркнули, что в Петербурге не выделили денег на финансирование местных зелёных насаждений.

В поддержку проекта бюджета на будущие годы выступил лишь спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, назвав себя другом Полтавченко. «Коллеги, вы когда говорите про рост инфляции, задумайтесь, в какое время мы живем. Я не говорю про санкции и геополитику. Петербург удерживает позиции. Мы в пылесос турбулентности не дали город втянуть», — приводит его слова «Фонтанка».

Ранее, выступая перед депутатами, губернатор Полтавченко заявил, что доходы Северной столицы в 2018 году должны составить более полумиллиарда рублей. «Петербург впервые поднимается на такую высоту. Он находится в авангарде посткризисного развития России. Но мы не завышали ожидания. При составления проекта бюджета был использован базовый сценарий развития — с умеренным ростом ВРП и незначительным уменьшением темпов инфляции», - уточнил он.

Губернатор добавил, что дефицит бюджета в следующем году составит 9,24% от собственных доходов, и в следующие два года будет снижаться. Согласно проекту, доходы города в 2018 году составят 538,6 млрд рублей, а расходы — 587,5 млрд рублей. Дефицит пока оценен в 48,9 млрд рублей.