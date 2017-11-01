Полтавченко депутатам: Петербург находится в авангарде посткризисного развития России

Доходы Северной столицы в 2018 году должны составить более полумиллиарда рублей, что является максимальным значением для города, заявил градоначальник Георгий Полтавченко, представляя проект бюджета в Заксобрании в среду, 1 ноября.

«Петербург впервые поднимается на такую высоту. Он находится в авангарде посткризисного развития России. Но мы не завышали ожидания. При составления проекта бюджета был использован базовый сценарий развития — с умеренным ростом ВРП и незначительным уменьшением темпов инфляции», — приводит его слово «Росбалт».

Полтавченко добавил, что дефицит бюджета в следующем году составит 9,24% от собственных доходов, и в следующие два года будет снижаться. Согласно проекту, доходы города в 2018 году должны составят 538,6 млрд рублей, а расходы — 587,5 млрд рублей. Дефицит пока оценен в 48,9 млрд рублей.

При этом Полтавченко не счел нужным рассекретить концессионное соглашение о строительстве ЗСД, передает АБН.

Он согласился, что федеральные законодатели не относят к коммерческой тайне концессионные соглашения. «Однако они и не обязывают публиковать их», — подчеркнул он.

В апреле этого года стало известно, что «Магистраль Северной столицы» дополнительно получит 603 млн рублей субсидий. Это якобы связано с тем, что в 2016 году эксплуатация части участка скоростной магистрали проходила на безвозмездной основе.

В середине февраля ЗСД потерял почти 10% трафика после ввода тарифа на центральном участке. В компании отметили, что после изменения тарифов на ЗСД автомобилисты стали чаще приобретать транспондеры. С 4 февраля центральный участок ЗСД стал платным. После этого дирекция изменила тарифные зоны всего Западного скоростного диаметра. Дорога была поделена на 5 ценовых зон.

Депутаты уже несколько лет пытаются получить копию концессионного соглашения о строительстве ЗСД. Ежегодно город выплачивает компенсации в несколько миллиардов рублей компании-оператору за то, что загрузка платной дороги ниже плана. Однако обоснование и механизм формирования суммы выплат общественности неизвестен.