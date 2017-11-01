В избирательных бюллетенях может появиться графа «против всех»

Графа «против всех» не появится в избирательные бюллетени на ближайших выборах в марте 2018 года, но вернуться к обсуждению ее появления могут уже после них, сообщают Известия.

По данным издания, такую информацию озвучил высокопоставленный федеральный чиновник.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что в избирательные бюллетени на выборах разных уровней «в среднесрочной перспективе» может быть возвращена графа «против всех». Кроме того, еще в сентябре 2013 года Матвиенко уже предлагала вернуть графу «против всех» в бюллетень, однако депутаты отклонили внесенный спикером законопроект.

Пункт «против всех» присутствовал в избирательных бюллетенях с 1991 по 2006 год.

Ранее, 18 октября, тележурналист и общественный деятель Ксения Собчак официально объявила об участии в выборах президента России. По ее словам, на выборах она намерена выступить в роли кандидата «Против всех», так как сейчас нет такой графы в бюллетене.