В Петербурге приостановят индексацию зарплат чиновникам

Городским и муниципальным чиновникам Северной столицы приостановят индексацию зарплат до начала 2019 года. Такой законопроект в среду, 1 ноября, в первом чтении одобрило городское Заксобрание, передает АБН.

По словам главы бюджетно-финансового комитета Максима Яковлева, речь идет о замораживании расчетной единицы. Это может позволить оптимизировать расходы городского бюджета. Яковлев добавил, что «заморозка» не будет касаться пенсий и надбавок.

С 2016 году расчетная единица, на основании которой выводится зарплата конкретного чиновника, выросла в Петербурге с 1225 до 1300 рублей. В конце ноября минувшего года Заксобрание города также поддержало заморозку зарплат госслужащим.