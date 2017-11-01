Депутаты заподозрили застройщика оздоровительного центра в сговоре со Смольным

В среду, 1 ноября, в ЗакСк Петербурга призывали не выделять 1,077 млрд рублей АО «Авенариум+». Парламентарии утвердили такой запрос депутата от «Единой России» Александра Ходоска, передает АБН.

Компания должна была реализовать проект детского оздоровительного комплекса в Курортном районе. На 2017 год организации уже было выделено 77 млн рублей, но никаких работ не было проделано, заявил Ходосок.

По словам депутата от «Партии Роста» Максима Резника, гендиректор фирмы «Авенариум+» — Ирина Кадочникова - хорошая знакомая вице-губернатора Михаила Мокрецова. «Не усматриваете ли вы в этом коррупционной составляющей и не планируете вы обращаться с этим к губернатору и надзорные органы», — спросил он коллегу Резник. Ходосок ответил, что ему об этом неизвестно.

Депутат Ирина Иванова от КПРФ и вовсе заявила, что «Авенариум+» по факту предложил проект не детского оздоровительного комплекса, а коммерческого спа. В итоге обращение единогласно поддержали 50 депутатов.

Вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов курирует в Смольном имущественный блок. Компания «Авенариум+» была создана в 2004 году путем преобразования из СПбГУП «Балтийские бани». Тогда компания была названа ОАО «Балтийские бани». В декабре 2016 года компанию переименовали в АО «Авенариум+». Новое название, скорее всего, связано с фамилией основателя санатория «Сестрорецкий курорт» и строителя Сестрорецкой железнодорожной линии Петра Авенариуса, поскольку компания планировала заняться восстановлением старинных зданий в Сестрорецке.