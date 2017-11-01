Главу штаба Навального в Петербурге уволили

‍Глава штаба политика Алексея Навального в Петербурга Полина Костылева была уволена со своей должности. По ее словам, о причинах увольнения ей неизвестно.

«Меня уволили. О причинах, думаю, надо спросить Леонида Волкова [руководитель предвыборного штаба Алексея Навального]. Кадровые вопросы решает лично он. Он взял меня на работу и он уволил», — приводит слова Костылевой «Росбалт».

Временным руководителем штаба Навального в Петербурге назначен 21-летний юрист Денис Михайлов.

Костылева занимала пост главы штаба с момента его открытия в феврале этого года. Она, в частности, занималась организацией митинга в поддержку Навального в Петербурге.

За несколько дней до начала последнего несанкционированного митинга в день рождения президента Владимира Путина 7 октября полицейские задержали Костылеву и обвинили ее в нарушении правил проведения публичных мероприятий, а также в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов. Позже ей было назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ.