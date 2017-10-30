Албин пригрозил увольнениями комитету по строительству

В понедельник, 30 октября, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин пригрозил «кадровыми решениями» комитету по строительству и фонду капитального строительства и реконструкции за плохое исполнение Адресной инвестиционной программы. Об этом он заявил на совещании по социально значимым объектам строительства.

Албин напомнил о низких показателях исполнения Адресной инвестиционной программы обоими ведомствами. Отставки могут последовать, если к концу года ситуация не улучшится, уточнил он.

По результатам первых девяти месяцев нынешнего года введены в эксплуатацию пять объектов, построенных за счет средств бюджета. Среди них школа на 825 мест, три спортивных объекта и один объект здравоохранения.

Также планируется ввести в эксплуатацию две подстанции скорой помощи, детскую поликлинику, два детсада и каток в Сестрорецке. В конца 2017 года в Северной столице должно быть введено в эксплуатацию 20 социальных объектов.