Екатерина Гордон объявила о желании участвовать в президентских выборах

Российская телевизионная и радиоведущая Екатерина Гордон заявила о своем намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году.

Страница ее предвыборной кампании открывается словами «Екатерина Гордон — кандидат за права женщин и детей». При этом домен называется «gordonzabab».

Екатерине Гордон 37 лет, она является учредителем юридической компании «Гордон и сыновья». Журналистка отмечает, что она на практике знает, как работает судебная система, как женщины «тянут детей, а мужчины уходят от ответственности». Она подчеркивает, что в ее позиции «нет ничего мужененавистнического, просто, по статистике, дети чаще остаются с женщинами, и права этих женщин не защищены».

«Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента», — подчеркнула Гордон и добавила, что не является «представителем гламура и не родилась с серебряной ложкой во рту», а выросла в простой семье.

По всей видимости, Гордон намекает на Ксению Собчак, которая ранее заявила о своем желании идти на выборы, а позже презентовала состав своего предвыборного штаба. Между двумя телеведущими уже несколько лет происходит вражда, которая выливалась в публичную ругань между ними еще в 2008 году.