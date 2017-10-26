Поклонская припомнила Чайке сомнительную биографию его детей

Депутат ГД РФ России Наталья Поклонская накануне выхода фильма "Матильда" записала видеообращение к генпрокурору России Юрию Чайке. Ролик снят на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади.

"Раньше, честно говоря, я думала: "Просто не докладывают генеральному прокурору. Не в курсе он аргументов людей". Но, как оказалось, — очень даже в курсе всего. Хотя и говорит, что не следит за девушкой-политиком. Ну, во-первых, я думала, что обращалась к старшему по званию и опытному политику, но услышала в ответ: "Девушка-политик". Во-вторых, следить за мной и не надо, Юрий Яковлевич. Просто бы объективно проверить факты, о которых я говорю", — заявила Поклонская.

Кроме этого она добавила, что "для некоторых руководителей серьезных ведомств" "интересы своей семьи и успешных детей" важнее, чем интересы страны, "первого лица и историческая правда". Вероятно, Поклонская намекнула на информацию, которая вскрылась о членах семьи генпрокурора РФ в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в конце 2015 года.

Экс-прокурор Крыма отметила, что не опасается, если начнут "копаться в ее прошлом".

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Ранее генпрокурор Чайка отказал Поклонской в повторной проверке "Матильды". В его ведомстве уточнили, что специалисты Центра экспертиз Петербургского государственного университета уже изучили трейлер к фильму по обращениям Поклонской и не нашли в нем признаков экстремизма, возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, на которые указывала депутат.

Противостояние между Алексеем Учителем и Натальей Поклонской идет уже несколько месяцев. Например, на прошлой неделе Поклонская рассказала, что у нее есть документы о "сомнительных схемах" финансирования кино. По ее мнению, они могут иметь "признаки коррупционных нарушений".

Учитель, в свою очередь, обвинил Поклонскую в поддержке террористов. По его словам, она обеспечивает прикрытие террористической организации. Заявление режиссера связано с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. Мужчина пытался сжечь кинотеатр из-за фильма "Матильда".