  • 26 Октябрь 2017
USD 27.10.2017 57.7643 +0.1503
USD ММВБ 16:16 57.48040  
EUR 27.10.2017 68.2890 +0.5177
EUR ММВБ 16:16 67.5800  
Нефть($) 24.10.2017 57.79 +0.82
Нефть(p) 24.10.2017 3338.20 +55.93

Поклонская припомнила Чайке сомнительную биографию его детей

Автор:

Темы дня

Депутат Госдумы сожалеет, что генпрокурор не активно реагировал на ее просьбы проверить авторов фильма «Матильда».

Депутат ГД РФ России Наталья Поклонская накануне выхода фильма "Матильда" записала видеообращение к генпрокурору России Юрию Чайке. Ролик снят на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади.

"Раньше, честно говоря, я думала: "Просто не докладывают генеральному прокурору. Не в курсе он аргументов людей". Но, как оказалось, — очень даже в курсе всего. Хотя и говорит, что не следит за девушкой-политиком. Ну, во-первых, я думала, что обращалась к старшему по званию и опытному политику, но услышала в ответ: "Девушка-политик". Во-вторых, следить за мной и не надо, Юрий Яковлевич. Просто бы объективно проверить факты, о которых я говорю", — заявила Поклонская.

Кроме этого она добавила, что "для некоторых руководителей серьезных ведомств" "интересы своей семьи и успешных детей" важнее, чем интересы страны, "первого лица и историческая правда". Вероятно, Поклонская намекнула на информацию, которая вскрылась о членах семьи генпрокурора РФ в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в конце 2015 года.

Экс-прокурор Крыма отметила, что не опасается, если начнут "копаться в ее прошлом".

Читайте также: 

"Матильда" добралась до Петербурга: первые впечатления

Ранее генпрокурор Чайка отказал Поклонской в повторной проверке "Матильды". В его ведомстве уточнили, что специалисты Центра экспертиз Петербургского государственного университета уже изучили трейлер к фильму по обращениям Поклонской и не нашли в нем признаков экстремизма, возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, на которые указывала депутат.

Противостояние между Алексеем Учителем и Натальей Поклонской идет уже несколько месяцев. Например, на прошлой неделе Поклонская рассказала, что у нее есть документы о "сомнительных схемах" финансирования кино. По ее мнению, они могут иметь "признаки коррупционных нарушений".

Учитель, в свою очередь, обвинил Поклонскую в поддержке террористов. По его словам, она обеспечивает прикрытие террористической организации. Заявление режиссера связано с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. Мужчина пытался сжечь кинотеатр из-за фильма "Матильда".

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Хэллоуин в Петербурге: 13 способов отметить самый страшный день в году

    День Всех Святых можно отпраздновать в клубах, барах, и даже библиотеках. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где и как.

    читать далее →

    Куда сходить петербургскому школьнику в дни осенних каникул

    Увидеть балет «Щелкунчик» или выступление Куклачева, посмотреть на выставку LEGO и бои роботов – все это можно успеть сделать в дни осенних каникул. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, когда и где.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в октябре

    Посмотреть гардероб Владимира Маяковского, послушать нашумевшего Оксимирона, опьянеть от по-настоящему петербургского джазового спектакля или окунуться в страсть аргентинской ночи и танго - «Санкт-Петербург.ру» собрал все самое лучшее во втором осеннем месяце.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Семь полезных каналов в Telegram для жителей и гостей Петербурга

    Почему закрыта станция метро, где ближайшая остановка троллейбуса, в какой кафешке перекусить, а также куда можно дешево улететь из Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»
    26.10.17
    Какую люстру выбрать?
    24.10.17
    Бренд качественной одежды из Петербурга
    23.10.17
    Как создать эффективную интернет рекламу своими силами?
    20.10.17
    Российские матрасы продолжают триумфальный парад в интернете
    20.10.17
    Экскурсии в ОАЭ – путешествие в настоящую сказку
    19.10.17
    Работа со счетчиками воды – занятие для профессионалов
    19.10.17
    Вагончик - готовое к эксплуатации сооружение для разных нужд

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram