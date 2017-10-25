Петербургский депутат-единоросс просит ученых включить слово «шаверма» в словари

Депутат Заксобрания Петербурга от партии «Единая Россия» Алексей Цивилев попросил ученых включить слово «шаверма» в новые академические словари русского языка. Такое обращение он направил Марии Каленчук, директору Института русского языка им. В.В. Виноградова.

«Проблема в том, что слова «шаверма» в литературном языке не существует. В данный момент можно считать, что это слово является, некоторым наречием жителей Петербурга», - говорится в письме.

По мнению депутата, петербургскую «шаверму» требуется закрепить в качестве литературной нормы. Тогда его можно будет использовать в официальном документообороте, поскольку оно перестанет считаться просторечием.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назвал шаверму шаурмой. Это произошло в интервью «Российской газете», опубликованном 23 октября.

«Петербург - читающий город, и должен таким и остаться. Принципиальное решение уже принято, соответствующее поручение дано на заседании правительства. Так можете и написать. Я поставил задачу сохранить в 100-метровой зоне газетные киоски, цветочные павильоны и театральные кассы. Вот эти три вида торговых объектов мы оставим, а пирожки с шаурмой будем убирать», - заявил Полтавченко.

Позже Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов попросил Полтавченко защитить и сохранить петербургскую шаверму.