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Собчак назвала Крым украинским

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© Фото: antikor.com.ua

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Возможная участница будущей президентской гонки заявила, что ситуация с полуостровом напоминает «детские игры».

Телеведущая и журналист Ксения Собчак считает, что Крым – это территория Украины. Об этом она заявила во время пресс-конференции, посвященной ее будущей президентской кампании.

«Напоминает детские игры: чем докажешь — „нашенский“ ты или „не нашенский“, и каждый кандидат, каждый политик должен пройти этот ряд вопросов. Отвечу прямо то, что я думаю на эту тему, не буду увиливать и уходить от вопросов. С точки зрения международного права Крым — украинский. Точка», - заявила Собчак.

В свою очередь вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский прокомментировал заявление телеведущей Ксении Собчак.

«Прежде чем делать такие заявления, нужно профессионально разбираться. Это общеизвестный факт. Не нужно быть крупным специалистом в области международного права или юристом, чтобы знать, что референдум, который состоялся в 2014 году в Крыму, соответствовал абсолютно всем нормам международного права и тем нормам, которые действовали тогда в Автономной Республике Крым», — сказал он.

По его мнению, «обсуждать эти вещи — это не что иное, как очередной политический ход, желание на волнующей всех теме пропиариться».

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Ранее стало известно, что штаб кандидата в президенты Собчак возглавил политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко. Представляя его, Собчак напомнила, что Малашенко проводил президентскую кампанию Бориса Ельцина в 1996 году и стоял у истоков телекомпании НТВ.

Пресс-службу кампании возглавит журналист Ксения Чудинова, интернет-продвижением займется политтехнолог Виталий Шкляров. Над экономической программой будет работать Владислав Иноземцев, хотя Собчак также упомянула экономиста Андрея Мовчана.

Ранее, 18 октября, тележурналист и общественный деятель Ксения Собчак официально объявила об участии в выборах президента России. По ее словам, на выборах она намерена выступить в роли кандидата «Против всех», так как сейчас нет такой графы в бюллетене. Она предлагает голосовать за нее всем, кто хочет сказать: «Хватит! Достали!».

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