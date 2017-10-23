В УК может появиться наказание за «пропаганду терроризма»

В Уголовном кодексе России (УК РФ) может появиться наказание «за пропаганду терроризма» по инициативе первого заместителя «Единой России» в Государственной думе Адальби Шхагошева.

Депутат предложил изменить статью 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма», пишут Известия.

Депутат считает, что в статью надо добавить понятие «пропаганда терроризма». Это «деятельность по распространению материалов или информации, направленных на формирование в сознании людей идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, а равно искаженного представления о допустимости осуществления террористической деятельности».

По мнению Шхагошева, такой подход актуален после победы над терроризмом в Сирии: теперь экстремисты начнут вербовать в интернете молодежь с усиленной энергией, и пропаганда станет их главным оружием.

Максимальное наказание за такую пропаганду составит семь лет лишения свободы.