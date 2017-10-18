Петербургские депутаты просят Госдуму не заменять публичные слушания сетевыми

Депутаты Заксобрания Северной столицы просят спикера ГД РФ Вячеслава Володина не заменять публичные слушания обсуждением в интернете. Соответствующее обращение парламентарии единогласно одобрили в среду, 18 октября.

Ранее Госдума приняла в первом чтении поправки, которые заменяют публичные слушания общественным обсуждением в сети. По мнению большинства депутатов ЗакСа Петербурга, это не верно.

"Если в ходе общественного публичного обсуждения граждане могут вживую задать вопросы, выслушать позицию представителей органов власти, и возможно даже поменять свое мнение. То есть идет нормальный диалог. В случае принятия поправок этот механизм отменяется", — передает АБН слова единоросса Сергея Никешина.

Депутат от партии "Яблоко" Борис Вишневский вовсе назвал обсуждение в сети "то ли боксом по переписке, то ли сексом по телефону". Парламентарий также отметил, что в сети нагнать платную массовку, как это случалось на публичных слушаниях, будет еще проще.

Вместе с обращением петербургские депутаты одобрили проект федерального закона, который предусматривает обсуждение в интернете как дополнительный механизм, не заменяющий публичные слушания.