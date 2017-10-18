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Спикер ЗакСа Петербурга пообещал дальше добиваться отставки главного архитектора города

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© Фото: Life.ru

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Вячеслав Макаров заявил, что не отстанет от Владимира Григорьева.

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что не отстанет от главного архитектора города Владимира Григорьева. Об этом он заявил в ходе заседания парламента в среду, 18 октября.

"Вот говорят, что [депутат Андрей] Анохин вцепился в [главу Приморского района Николая] Цеда. А я в Григорьева. Я его не отпущу. Мы теряем уникальный градостроительный облик. Что мы оставим нашим потомкам?" — передает слова Макарова АБН.

Спикер ЗакСа также высказал удивление тем, что иногда градостроительный совет отклоняет проекты, а через две недели власти города выдают разрешения на строительство. "Что там произошло — мы можем только догадываться", — заявил он.

На прошлой неделе Макаров потребовал отправить в отставку председателя комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Владимира Григорьева. "Хочу выразиться словами президента: оборзели. Это даже не называется нарушение. Это называется мерзость",- заявил он. Поводом для столь резкой критики стала ситуация с уплотнительной застройкой в Петроградском районе, на улице Ропшинской, 10. 

"Я встречался со многими застройщиками, с жителями, проектировщиками. Ни одного человека я не нашел, который бы отозвался хорошо о нашем главном архитекторе", – добавил спикер ЗакСа

В конце прошлого года компания "Шелест-Сквер" получила разрешение на строительство жилого дома с подземным гаражом и встроенным объектом дошкольного образования на месте особняка Назимова. КГА согласовал проект, несмотря на отрицательную резолюцию администрации района и протесты местного населения.

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