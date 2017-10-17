Онищенко одобрил запрет курения у подъездов

Депутат ГД РФ и экс-главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко поддержал законопроект о запрете курения около подъездов жилых домов.

"Это действительно поможет. Здесь есть две вредные составляющие: первая — это прямое воздействие дыма на всех жителей подъезда, которые входят и выходят из дома, так называемое пассивное курение; второе не менее, а может быть, и более значимое — когда взрослые люди стоят и подают пагубный пример детям", — приводят РИА "Новости" слова Онищенко.

Минздрав положительно оценил законопроект, запрещающий курение на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входа в подъезды жилых домов, сообщают Известия. В министерстве считают, что такой законопроект соответствует положениям Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.

В 2014 году правительство РФ уже ужесточало антитабачное законодательство: было запрещено курение в кафе, ресторанах и других заведениях общепита, а табачные изделия были убраны с витрин магазинов.