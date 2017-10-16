Макрон согласился посетить Петербург

Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оргкомитете по подготовке ПМЭФ.

Ранее о приглашении Макрона на ПМЭФ сообщал "Коммерсантъ".

Ранее Макрон после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о прогрессе в двусторонних отношениях Парижа и Москвы.

В конце первой половины 2018 года в Евросоюзе вновь будет подниматься вопрос о продлении на шесть месяцев санкций в отношении РФ. Издание отмечает, что приезд французского президента в Петербурге в этой связи может указывать на то, что Париж смещается в сторону нормализации отношений с Москвой.

ПМЭФ-2018 пройдет в Северной столице России в конце мая. В нынешнем году его главным иностранным гостем стал премьер-министр Индии Нарендра Моди.