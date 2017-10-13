В ЗакСе Петербурга предлагают "омолодить" чиновников

В пятницу, 13 октября, стало известно о том, что в Заксобрание Петербурга будет внесен проект депутата-единоросса Александр Тетердинко, который предусматривает снижение требований к стажу чиновников.

Тетердинко решил взять пример с других регионов страны, где новый тренд на снижение требований по стажу уже активно внедряется. Кроме того, накануне, 12 октября, указ о снижении требований к стажу госслужащих подписал президент РФ Владимир Путин.

Депутат ЗакСа предлагает снизить требования для высших должностей (глав комитетов Смольного, их заместителей, руководства администрации губернатора) – с шести или семи лет госслужбы по специальности до четырех лет. Для руководителей структурных подразделений комитетов – с четырех или пяти лет работы до двух. Для ведущих должностей госслужбы квалификационные требования единоросс предлагает вовсе не предъявлять. Для глав местной администрации – с пяти или шести лет до трех лет госслужбы. Для их заместителей и помощников – с трех до двух лет.

Ранее депутат Тетердинко предлагал запретить продажу алкоголя в дни "Алых парусов" и матчей ФК "Зенит". Как сказано в тексте документа, в настоящее время аналогичные меры установлены в законодательстве Астраханской, Белгородской, Сахалинской области, Севастополя, Ставропольского края, Чувашской Республики.