Прокуратура Петербурга внесла представление спикеру ЗакСа

Прокуратура Северной столицы внесла представление в адрес спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова, сообщил накануне, 12 октября, антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл — Россия».

Макаров получил представление из-за того, что допустил нарушение требований антикоррупционного законодательства. К примеру, руководитель аппарата петербургского Заксобрания Михаил Субботин совмещает эту работу с полномочиями муниципального депутата по округу «Петровский». При этом имя Субботина отсутствует в списке сотрудников городского ЗакСа, а его декларация о доходах также не представлена на общее обозрение.

«Трансперенси» добивался принятия мер в отношении Субботина с июля этого года. Теперь Субботину грозит замечание, выговор или предупреждение, а также лишение полномочий муниципального депутата.

Ранее место депутата МО «Чкаловское» лишилась дочь спикера ЗакСа Марина Лыбанева, которая совмещала эту работу с работой замглавы Петроградского района. Лыбанева заняла пост замглавы Петроградского района в марте 2013 года.

В том же муниципальном образовании места была лишена полномочий глава управления материально-технического обеспечения Заксобрания Алена Кукушкина.