Спикер ЗакСа вновь пообещал сделать депутатские поправки в бюджет открытыми

В четверг, 12 октября, спикер Заксобрания Северной столицы Вячеслав Макаров пообещал раскрыть имена авторов депутатских поправок в законопроект о бюджете города на будущий год.

«Во втором чтении вы увидите, кто что предлагает, вся поправка раскрыта и никакой тайны здесь нет», — передает его слова «Росбалт». Такой проект закона поступил на рассмотрение в ЗакС Петербурга.

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Ранее Макаров неоднократно говорил о том, что депутатские поправки не должны быть анонимны. При этом в прошлом году поправка оказалась частично анонимной, поскольку была подана от фракций.

Смольный уже одобрил проект бюджета на три года. Так, доходы города в следующем году составят порядка 538,6 млрд рублей. Расходы – около 587,5 млрд рублей. Дефицит - 48,9 млрд рублей.