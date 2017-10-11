Депутаты Петербурга обсудят изменения в закон о митингах

В ЗакСе Петербурга состоятся слушания касательно внесения изменений в закон о митингах, передает АБН заявление председателя городского парламента Вячеслава Макарова.

По его словам, слушания проведут в рамках заседания комитета по законодательству. Макаров добавил, что положительно оценивает работу правоохранителей на митинге, который состоялся в Петербурге в минувшую субботу, 7 октября.

Ранее уполномоченный по правам человека в Северной столице Александр Шишлов заявил, что исполнительные власти города избирательно подходят к согласованию публичных мероприятий. Омбудсмен предложил обсудить законодательство о митингах в петербургском ЗакСе

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Митинги за Навального: 290 задержанных и десятки избитых

В минувшую субботу, 7 октября, на несанкционированной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального было задержано 68 человек. Некоторые из них получили травмы.

Так, активистке Марине Букиной поранили голову. Начавшему это снимать фотографу "Медиазоны" Давиду Френкелю тоже досталось – его сотрудники правопорядка били по ногам и голове дубинкой. Кроме того, очевидцы сообщают, что одна из участниц митинга сломала ногу по вине представителей правопорядка.