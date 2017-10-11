Петербургские депутаты предложили увеличить количество зеленых зон

В среду, 11 октября, в ЗакСе Петербурга предложили расширить перечень зеленых зон общего пользования, передает АБН.

В список могут войти 15 новых скверов и парков общей площадью около 14 гектаров. При этом исключат из списка десять зеленых зон общего пользования. Также у 57 территорий зеленых насаждений скорректировали границы и площади.

По словам представителя губернатора в Заксобрании Юрия Шестерикова, в результате корректировки после проведения инвентаризации количество зеленых территорий в Петербурге увеличится с 2029 до 2034, при этом общая площадь территорий уменьшится с 6124,54 до 6103,9 га, но нормативы на одного жителя города будут выполнены.

Среди парков, которые могут лишиться статуса зеленых насаждений, есть парк в Выборгском районе площадью более 20 гектаров. Причина такого решения – возможное строительство велодорожки и лыжно-роллерной трассы для детско-юношеской спортивной школы. При этом сейчас нет даже проекта этого объекта