Спикер ЗакСа Петербурга назвал "мерзостью" работу главы КГА

В среду, 11 октября, спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров потребовал отправить в отставку председателя комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Владимира Григорьева, передает "Деловой Петербург".

Макаров жестко раскритиковал главу КГА. "Хочу выразиться словами президента: оборзели. Это даже не называется нарушение. Это называется мерзость",- заявил он. Поводом для столь резкой критики стала ситуация с уплотнительной застройкой в Петроградском районе, на улице Ропшинской, 10.

"Я встречался со многими застройщиками, с жителями, проектировщиками. Ни одного человека я не нашел, который бы отозвался хорошо о нашем главном архитекторе", – добавил спикер ЗакСа

В конце прошлого года компания "Шелест-Сквер" получила разрешение на строительство жилого дома с подземным гаражом и встроенным объектом дошкольного образования на месте особняка Назимова. КГА согласовал проект, несмотря на отрицательную резолюцию администрации района и протесты местного населения.

Ранее Макаров использовал подобную лексику лишь в адрес своих коллег из оппозиционных партий. "Все, что мы делаем, – это линия закона, а мерзкая акция во время богослужения выходит за нормы человеческого приличия. А хоровод с притопом и прихлопом – это уважение к православным людям планеты Земля?" – именно так в конце мая этого года он публично отзывался, к примеру, об акциях в защиту Исаакиевского собора.