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Депутаты отказались искать виновного в сносе исторического здания на Ремесленной улице

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© Фото: ВООПИиК

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Инициатива депутата Вишневского отклонена.

Депутаты петербургского Заксобрания отказались искать виновных в сносе исторического здания на Ремесленной улице в Петроградском районе Северной столицы. Большинство парламентариев отклонило такой запрос своего коллеги от партии "Яблоко" Бориса Вишневского, передает "Росбалт".

Депутат хотел узнать у градоначальника Георгия Полтавченко, принял ли Смольный необходимые меры для привлечения к ответственности лиц, виновных в сносе здания. Также он хотел попросить администрацию города восстановить исторический облик дома.

Вишневский заявил, что снос дома на Ремесленной был произведен с нарушением законодательства. Здание является дореволюционным, что было признано в суде. 

Депутат добавил, что в настоящее время "все списывается" на предстоящий чемпионат мира по футболу в 2018 году. "Дороговизна стадиона, миллиарды на ненужную станцию метро «Новокрестовская», абсурдные меры безопасности в метро, снос исторического здания… Может, хватит?", - приводит слова Вишневского АБН.

Дом улице Ремесленной, за который градозащитники боролись последние годы, снесли 26 августа. Он мешал строительству Серного моста через Малую Неву. По кадастровому паспорту здание якобы было построено в 1920 году и не считалось историческим, но в суде удалось доказать, что дом был построен еще на 15 октября 1906 года. Куйбышевский суд подтвердил статус исторической постройки.

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