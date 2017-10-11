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Поклонская просит запретить "Христианское государство"

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© Фото: rg.ru

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И отозвать лицензию у "Матильды".

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой запретить деятельность движения "Христианское государство — Святая Русь", заявила она на своей странице в Facebook.

В своем депутатском запросе парламентарий требует принять меры "по прекращению неконтролируемого распространения оскорбляющих религиозные чувства социально опасных провокационных материалов и их последствий". Запретить деятельность движения "Христианского государства" Поклонская просит на основании статьи о противодействии экстремизму

Депутат также вновь потребовала отозвать прокатное удостоверение у фильма "Матильда", "который уже спровоцировал на совершение ряда тяжких преступлений и ставит под угрозу жизни и здоровье людей".

Лидер "Христианского государства" и трое его соратников уже арестованы по уголовным делам. Членов движения, в том числе брата Калинина, обвиняют в поджоге машин у офиса адвоката, который представляет интересы режиссера Алексея Учителя. При обыске в квартирах активистов обнаружили емкости с горючей смесью и листовки "За "Матильду" гореть", которые ранее нашли у сожженных в Москве машин.

Организацию, которую возглавляет Калинин, ранее попросили проверить на экстремизм депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина, направив запросы в ФСБ и МВД.

В фильме "Матильда", против которого ополчились "активисты"  рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат кино выйдет 25 октября. Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась показывать фильм "Матильда" из-за угроз от организации «Христианское государство - Святая Русь».

Кроме того, в ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала забросали "коктейлями Молотова". Здесь находится студия режиссера фильма Алексея Учителя, он попросил главу ФСБ Александра Бортникова о защите. Кроме того, в Екатеринбурге мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. После этого противники фильма "Матильда" сожгли автомобиль адвоката режиссера.

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