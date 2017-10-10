Полтавченко отчитал руководство комитета по строительству

Во вторник, 10 октября, на заседании в Смольном губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко потребовал не допускать «нерадивых подрядчиков» до тендеров в рамках госзаказа, отдельной критике подвергся комитет по строительству, передает АБН.

Полтавченко резко отреагировал на заявление главы комитета по финансам Алексея Корабельникова, который пожаловался на плохое исполнение бюджета в связи с присутствием на рынке «нерадивых подрядчиков». «Это ваша не доработка присутствие таких подрядчиков на конкурсах. У нас нерадивые заказчики, а не подрядчики», — заявил губернатор.

Глава комитета по строительству Сергей Морозов удостоился отдельной критики со стороны Полтавченко за плохое исполнение бюджета. Губернатор напомнил, что ведомство вызывает нарекания не в первый раз и нередко они заканчиваются уголовными делами. Градоначальник заявил, что будет пристально изучать результаты работы комитета по итогам года.

Ранее стало известно, что за девять месяцев доходная часть бюджета исполнена на 74,1% (373,3 млдрд рублей) - исполнение в этой части к концу года составит 101%. По расходам происходит отставание — они за три квартала исполнены только на 64,5% (369,7 млрд рублей). Планиурется, что к концу года исполнение расходной части составит 98,5%. Это также вызвало критику со стороны Полтавченко.