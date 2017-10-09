Госдума запустит интернет-проект для объяснения своих законов

К ноябрю 2017 года Госдума РФ запустит образовательный проект, который призван разъяснять жителям страны те законы, которые они не понимают, передают "Ведомости".

Для выявления непонятых гражданами законов чиновники совместно с Региональным общественным центром интернет-технологий проведут опросы населения РФ. По их итогам подготовят ресурс с карточками о самых непонятных документах.

Парламентарии также хотят договориться о разъяснении законов с популярными интернет-изданиями, а также активнее работать в социальных сетях. Проект «#ДумаОтвечает» предполагает, что соцсети ведомства станут дополнительной площадкой для объяснения законов. Любой пользователь соцсети сможет разместить свой вопрос с этим хештег и получить ответ.

Отмечается, что запрос на такой проект пришел от самих граждан через аккаунты палаты в соцсетях, которые начали работать в апреле.