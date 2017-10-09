"Коммерсантъ": Макрон приедет в Петербург на ПМЭФ

Президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, примет предложение президента РФ Владимира Путина, и приедет в 2018 году на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), передает Коммерсантъ.

Как уточняют собеседники издания, официально об этом он объявит позже - выборы президента Россия состоятся только в марте будущего года, а принимать приглашение "еще не переизбранного президента Путина" было бы неправильно.

При этом в конце первого половины 2018 года в Евросоюзе вновь будет подниматься вопрос о продлении на шесть месяцев санкций в отношении РФ. Издание отмечает, что приезд французского президента в Петербурге в этой связи может указывать на то, что Париж смещается в сторону нормализации отношений с Москвой.

ПМЭФ-2018 пройдет в Северной столице России в конце мая. В нынешнем году его главным иностранным гостем стал премьер-министр Индии Нарендра Моди.