Спикер ЗакСа Петербурга призвал молодежь не ходить на акцию Навального

В среду, 4 октября, спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров раскритиковал сторонников оппозиционера Алексея Навального, которые призывают выйти на несанкционированную акцию в Петербурге.

"Призывать людей выйти на улицу – это же откровенно подстрекательский подход. Давайте бросим детей под дубинки? Абсолютно уверен, что это невыгодно, в том числе и нашим оппозиционным партиям, потому что у нас установилось нормальное гражданское общество, и они делают все в соответствии с действующим законодательством", – заявил Макаров и рекомендовал жителям города не реагировать на незаконные призывы.

Накануне вечером, 3 октября, в петербургском штабе Навального прошел обыск. Для проведения экспертизы были изъяты агитационные материалы. Поводом к действиям правоохранителей якобы стала жалоба на расклеенные афиши с информацией о несанкционированном митинге сторонников оппозиционера 7 октября. Глава штаба Полина Костылева была задержана – на нее составлен протокол. В четверг, 5 октября, состоится суд.

Прежде ночью в Петербурге были задержаны три девушки и молодой человек, которые расклеивали афиши о грядущей акции. Их доставили в отдел полиции, но через три часа отпустили без составления протоколов.

Также в понедельник, 2 октября, самого Алексея Навального арестовали на 20 суток за призывы прийти на его митинг.

В среду, 4 октября, стало ивзестно, что Навальный объявил о проведении акции протеста по всей России 7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина - об этом говорится на его сайте.