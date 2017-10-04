Депутаты Петербурга хотят ввести памятную дату в честь ликвидаторов аварии в Чернобыле

Депутаты петербургского Заксобрания предлагают ввести в России новую памятную дату, передает «Росбалт». Парламентарии считают, что 30 ноября должно стать днем памяти участников ликвидации последствий радиационных аварий.

Депутаты уточнили, что в России уже сейчас есть подобная памятная дата — 26 апреля, когда отмечается день участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. При этом парламентарии указали, что в один день проводятся траурные мероприятия и торжественные события по чествованию подвига ликвидаторов аварий. Депутаты считают это неэтичным.

На заседании в ЗакСе отметили, что 30 ноября 1986 году был подписан акт принятия в эксплуатацию объекта «Укрытие» (Саркофага). Принято считать, что с этого дня был завершен этап локализации катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Документ законопроекта о новой памятной дате будет отправлен на согласование в Государственную думу РФ.